Kaboul: voiture-suicide contre un convoi des forces étrangères, au moins un mort

Kaboul - L'explosion d'une voiture-suicide contre un convoi des troupes étrangères vendredi matin dans l'est de Kaboul a fait au moins un mort et quatre blessés, tous civils, a annoncé le ministère de l'Intérieur."Vers 9h00, l'explosion d'une voiture s'est produite dans le quartier de Qabil Bay, la cible était un convoi des troupes étrangères", a indiqué Najib Danish, porte-parole du ministère.Au moins "une personne a été tuée et quatre blessées, tous civils, et des dégâts ont été causés au quartier", a-t-il ajouté."Nous ne savons pas s'il y a des victimes parmi les troupes étrangères", a complété son adjoint, Nasrat Rahimi.Najib Danish avait dans un premier temps évoqué l'explosion d'un engin "dans la voiture" d'employés étrangers, ce qui semblait peu probable au vu des dégâts occasionnés aux commerces et maisons alentours.Les images rapportées par les télévisions locales montrent d'importants dégâts infligés aux façades des maisons riveraines. Les témoins font état d'une explosion de forte puissance.Un cheval, grièvement blessé au ventre, a même dû être abattu sur place, a rapporté un photographe de l'AFP.L'opération n'a pas été revendiquée.Il s'agit du premier incident violent enregistré dans Kaboul et visant des étrangers depuis l'offre de paix faite mercredi aux taliban par le président Ashraf Ghani et fraichement accueillie par les insurgés.Plus de 16.000 troupes étrangères sont déployées sous mandat de l'Otan, dont une majorité d'Américains qui encadrent les forces afghanes et conduisent des opérations au nom de la lutte contre le terrorisme.(©AFP / 02 mars 2018 06h27)