TSMC - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY

SAFRAN

Lyon - Le développeur de composants informatiques "intelligents" Kalray a engagé jeudi le processus qui doit le mener en Bourse, en soumettant le document décrivant ses activités aux autorités boursières.Le "document de base" présentant la société grenobloise a été enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), selon un communiqué publié jeudi par l'entreprise.Kalray ne précise pas dans son texte combien elle entend lever à l'occasion de cette opération. L'introduction en Bourse doit doter la société "des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de sa stratégie de développement", se contente d'indiquer l'entreprise.Elle "contribuera également à renforcer sa crédibilité vis-à-vis de ses clients, dont de très grands groupes industriels mondiaux, quant à la capacité de les approvisionner en grands volumes sur des marchés mondiaux qui devraient connaître un rythme de croissance soutenu".Fondée en 2008, à l'occasion d'un essaimage de la division microélectronique du Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives (CEA), Kalray a investi depuis quelque 60 millions d'euros pour mettre au point un microprocesseur informatique à la fois surpuissant (avec une puissance de calcul 2.000 fois supérieure à celle d'un ordinateur grand public) et économe en énergie.Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté aux technologies émergentes: automobiles autonomes, centres de données, drones et robots, applications santé. Kalray a décidé dans un premier temps de se concentrer sur ces deux premiers débouchés qui devraient connaître une croissance de plus de 50% par an au cours des prochaines années.Sa production est entièrement sous-traitée auprès de groupes spécialisés, notamment du taïwanais TSMC, leader mondial du secteur.Kalray a réalisé l'an dernier des ventes à 7,4 millions d'euros. Pour 2022, la société vise un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros. Elle estime parvenir à l'équilibre d'exploitation en 2020.Entre juin 2017 et début mai 2018, Kalray avait levé un total de 23,6 millions d'euros, en faisant entrer à son tour de table Safran Corporate Venture, le missilier MBDA, le fonds d'investissement asiatique Pengpai, le fonds d'investissement du ministère des Armées et l'alliance Renaut-Nissan-Mitsubishi.Ces nouveaux partenaires étaient venus rejoindre les actionnaires historiques que sont ACE Management, CEA Investissement, Eurekap! et Inocap Gestion.fga/cha/spi(©AFP / 17 mai 2018 09h32)