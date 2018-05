Kalray (semi-conducteurs) officialise sa future introduction en Bourse

EURONEXT

SAFRAN

TSMC - TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY

Paris - Le développeur de composants informatiques "intelligents" Kalray a officialisé vendredi sa future introduction en Bourse sur Euronext Paris, avec l'approbation de son document de base par l'Autorité des marchés financiers (AMF).Le groupe entend lever "environ 35,7 millions d'euros" lors de cette opération et a reçu 22,8 millions d'euros de souscriptions."Kalray est prêt à aborder une nouvelle étape majeure de son développement" et se fixe un objectif de chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros en 2022, selon un communiqué du groupe.Entre juin 2017 et début mai 2018, Kalray avait levé un total de 23,6 millions d'euros, en faisant entrer à son tour de table Safran Corporate Venture, le missilier MBDA, le fonds d'investissement asiatique Pengpai, le fonds d'investissement du ministère des Armées et l'alliance Renaut-Nissan-Mitsubishi.Vendredi, le groupe a salué le "soutien financier et stratégique fort des leaders industriels".La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 17,66 euros et 23,88 euros et la période de souscription s'achèvera le 7 juin.Fondée en 2008, à l'occasion d'un essaimage de la division microélectronique du Commissariat à l'Energie atomique et aux Energies alternatives (CEA), Kalray a investi depuis quelque 60 millions d'euros pour mettre au point un microprocesseur informatique surpuissant (avec une puissance de calcul 2.000 fois supérieure à celle d'un ordinateur grand public) et économe en énergie.Il est ainsi adapté aux technologies émergentes: automobiles autonomes, centres de données, drones et robots, ou encore applications santé.Sa production est entièrement sous-traitée auprès de groupes spécialisés, notamment du taïwanais TSMC, leader mondial du secteur.pid/tq/nas(©AFP / 25 mai 2018 05h48)