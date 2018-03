Kardex améliore sa rentabilité en 2017

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions de stockage Kardex a amélioré sa rentabilité en 2017, tout en enregistrant une solide croissance. Le conseil d'administration et la direction se sont montrés confiants pour l'année en cours, a souligné la société jeudi.Le bénéfice net a progressé de 1 mio EUR pour atteindre 31,8 mio. Le résultat opérationnel (Ebit) a augmenté de 11,4% à 46,0 mio, pour une marge correspondante de 12,2%, contre 11,5% il y a un an.Le chiffre d'affaires a atteint 376,1 mio EUR (+4,9%) et les entrées de commandes ont bondi de 10,3% à 411,9 mio. Le carnet de commandes atteignait 173,6 mio EUR, contre 137,8 mio un an plus tôt. La part des activités de services a augmenté.Kardex a dépassé les attentes du consensus sur le bénéfice net et l'Ebit, qui étaient attendus à respectivement 33,1 mio EUR et 45,3 mio. Pour les ventes, les analystes tablaient sur 378,0 mio.Le titre Kardex a progressé solidement en 2017, gagnant 29,0%. Le conseil d'administration propose par conséquent le versement d'un dividende de 3,60 CHF par action sous forme de réduction de la valeur nominale. Cette dernière est de 4,05 CHF actuellement.Les deux divisions de Kardex sont bien positionnées pour gagner des parts de marché pendant l'année en cours, indique le groupe, sans fournir de prévisions chiffrées.ol/al(AWP / 01.03.2018 07h30)