Kardex engrange des résultats semestriels en hausse

Zurich (awp) - Le fournisseur de solutions de stockage Kardex a vu ses résultats semestriels progresser. Pour l'exercice en cours, la bonne évolution des affaires devrait se poursuivre, indique l'entreprise jeudi.Durant la période sous revue, le chiffre d'affaires a crû de 9,2% à 195,1 millions d'euros tandis que les entrées de commandes ont bondi de 17,6% à 246,0 millions.La rentabilité s'est également inscrite en hausse. Le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est étoffé de 18% à 23,6 millions et la marge afférente a pris 0,9 point de pourcentage à 12,1%. Quant au bénéfice net, il s'est envolé de 21,4% à 17 millions.L'Ebit et le bénéfice net sont légèrement supérieurs au consensus AWP tandis que les ventes sont un peu inférieures à la moyenne des estimations des analystes interrogés.Au niveau des divisions, Kardex Remstar, le secteur principal, a vu ses recettes s'enrober de 12,7% à 158,8 millions et l'Ebit de 16,8% à 23 millions, ce qui correspond à une marge de 14,5%, soit une amélioration de 0,5 point. Ce segment a enregistré un record au niveau des entrées de commandes, soutenues par presque tous les marchés, précise le communiqué.Kardex Mlog, pour sa part a engrangé des revenus de 36,3 millions (-4,0%) et un bénéfice opérationnel de 1,8 million (+20%) dont la marge s'est établie à 5% contre 4% il y a un an.Pour l'ensemble de l'année en cours, le groupe n'a pas détaillé ses objectifs mais s'est montré optimiste pour le second semestre.lk/rp(AWP / 02.08.2018 06h59)