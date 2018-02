Kenya: un membre de l'opposition inculpé de trahison

Nairobi - Un membre de l'opposition kényane a été inculpé mardi de trahison devant un tribunal pour avoir participé à l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga, les autorités ayant également frappé 14 responsables de l'opposition d'une interdiction de quitter le territoire.Des manifestations de l'opposition mardi ont par endroits dégénéré en affrontements avec la police, faisant notamment un mort dans l'ouest du pays, un bastion de l'opposition.Miguna Miguna est accusé d'avoir "consenti à faire prêter serment à Raila Amollo Odinga contraignant le dit Raila Amollo Odinga à commettre le crime capital de trahison", selon l'acte d'accusation présenté mardi devant un tribunal du comté de Kajiado, à 80 km de Nairobi.M. Miguna est également accusé d'être membre du Mouvement de résistance nationale (NRM), lancé par l'opposition pour protester contre la réélection en 2017 du président Uhuru Kenyatta, et banni la semaine passée par le gouvernement après avoir été qualifié d'"organisation criminelle". M. Miguna a refusé d'indiquer comment il entendait plaider.Il avait joué un rôle important dans la prestation de serment comme "président du peuple" le 30 janvier de M. Odinga, 73 ans. Ce geste symbolique s'inscrivait dans le cadre du mouvement de désobéissance civile lancé par l'opposition après la réélection de M. Kenyatta, qu'elle refuse de reconnaître.M. Miguna, qui avait perdu la course au gouvernorat de Nairobi en tant que candidat indépendant lors des élections d'août 2017 et n'occupe aucun poste officiel au sein de l'opposition, avait été arrêté vendredi lors d'un raid spectaculaire mené à son domicile à l'aube par la police.Cette dernière refuse depuis vendredi de se plier à une décision de justice ordonnant la libération sous caution de M. Miguna. Mardi, un tribunal de Nairobi a confirmé que M. Miguna devait être libéré sous caution, mais en début de soirée l'intéressé n'avait toujours pas été relâché.M. Miguna est l'un des trois membres de l'opposition, avec les députés TJ Kajwang et George Aladwa, à avoir été arrêtés en lien avec "l'investiture" de M. Odinga.Les autorités ont par ailleurs annoncé avoir frappé d'une interdiction de quitter le territoire 14 responsables de la coalition d'opposition Nasa, mais n'ont pas communiqué leurs noms.Certains d'entre eux, dont d'influents membres de Nasa, ont toutefois indiqué publiquement avoir reçu une notification de "suspension de passeport". "Cela ne m'empêchera pas de me battre pour la justice", a réagi l'ancien sénateur Johnson Muthama, un haut responsable de Nasa visé par cette interdiction.De nombreuses personnes sont descendues mardi dans les rues de Kisumu, dans l'ouest du Kenya, pour demander la remise en liberté de M. Miguna, et la police a fait usage de gaz lacrymogènes pour les disperser.A Ahero (ouest), la ville de M. Miguna, la police a ouvert le feu à tirs tendus pour disperser les manifestants, tuant un homme qui, selon sa famille, "ne manifestait pas".La réélection de M. Kenyatta s'était accompagnée de plusieurs mois de troubles qui ont fait 92 morts, selon des défenseurs des droits de l'homme, principalement dans la répression des manifestations de l'opposition.(©AFP / 06 février 2018 16h01)