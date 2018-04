Kerlink (objet connectés) a augmenté son chiffre d'affaires de 75,4 % en 2017

EURONEXT

KERLINK

Paris - Le groupe breton Kerlink, qui fournit matériels et services pour les réseaux d'objets connectés, a augmenté son chiffre d'affaires de 75,4% à 24,8 millions d'euros en 2017, parvenant à la rentabilité opérationnelle au second semestre, a-t-il indiqué dans un communiqué.L'entreprise cotée sur Euronext growth (le marché boursier des PME) a réduit sa perte nette à 0,3 million d'euros (contre une perte de 1,7 million d'euros en 2016), avec une perte brute d'exploitation (Ebitda)également de 0,3 millions d'euros sur l'année.Mais au second semestre, l'Ebitda était positif, à 0,8 million d'euros, a indiqué l'entreprise dans son communiqué.Fondée en 2004 et installée près de Rennes, Kerlink est spécialisée notamment dans les stations de base développées sur la technologie LoRa (Long Range, longue portée), un réseau de communication bas débit et basse consommation qui doit permettre aux objets connectés de communiquer leurs données où qu'ils se trouvent."Le chiffre d'affaires international a été multiplié par 3,6 par rapport à 2016 pour s'élever à près de 12,8 millions d'euros", a indiqué Kerlink dans son communiqué."Sa contribution devient majoritaire dans l'activité totale, à 52%, contre 25% en 2016, illustrant la percée du groupe sur tous les marchés à forts investissements dans l'internet des objets (IoT)", a-t-il ajouté.Kerlink met en oeuvre notamment un contrat en Inde avec Tata Communications dans le cadre du "déploiement opérationnel du plus grand réseau LoRa" au monde, a-t-il indiqué.Le groupe ne fait pas de prévisions chiffrées pour 2018 se bornant à afficher sa "confiance quand à (sa) capacité à "renouveler un exercice de forte croissance".lby/fka/LyS(©AFP / 04 avril 2018 17h17)