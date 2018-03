Kiev veut des sanctions européennes contre l'ex-chancelier Schröder

ROSNEFT

Berlin - L'Union européenne devrait adopter des sanctions contre des personnalités non-russes étant au service de Vladimir Poutine, en particulier l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder, a estimé lundi le ministre ukrainien des Affaires étrangères."C'est important qu'il y ait des sanctions contre ceux qui font la promotion des projets de Poutine à l'étranger", a dit Pavlo Klimkine au quotidien populaire allemand Bild."Gerhard Schröder est le lobbyiste de Poutine le plus important au monde. C'est pourquoi l'UE devrait voir ici ce qu'elle peut faire", a-t-il ajouté, après la publication d'un article dans le journal américain Wall Street Journal s'interrogeant sur l'adoption de mesures visant l'ex-chancelier.Après sa défaite électorale en 2005 face à Angela Merkel, M. Schröder, qui est très lié au président russe, a multiplié les postes pour représenter et défendre les intérêts stratégiques de la Russie.A l'automne 2017, il a ainsi été élu président du conseil d'administration du géant pétrolier russe semi-public Rosneft, une entreprise visée par les sanctions occidentales adoptées contre Moscou en raison du conflit en Ukraine.M. Schröder est aussi au service du géant gazier Gazprom, en tant que président du conseil de surveillance de Nord Stream, le gazoduc qui relie la Russie et l'Europe via la Baltique.alf/cfe/neo/nas(©AFP / 19 mars 2018 10h02)