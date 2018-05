Kim Jong Un a effectué une deuxième visite en Chine

Kim Jong Un a rencontré le président chinois Xi Jinping dans le nord-est de la Chine, une visite surprise quelques semaines avant un sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump, ont annoncé mardi des médias d'Etat chinois.La télévision publique CCTV a montré les deux hommes marchant côte à côte dans un parc en bord de mer dans la ville de Dalian et discutant autour d'une table. Selon l'agence Chine nouvelle, les dirigeants se sont rencontrés lundi et mardi. M. Kim s'était déjà rendu dans la capitale chinoise Pékin fin mars.(©AFP / 08 mai 2018 13h19)