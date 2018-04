Kim Jong Un évoque pour la première fois officiellement un "dialogue" avec Washington

Séoul - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a évoqué pour la première fois publiquement un "dialogue" avec les Etats-Unis alors que se précise un sommet entre le président américain Donald Trump et M. Kim, a rapporté mardi l'agence officielle nord-coréenne KCNA.Kim Jong Un a présenté un rapport devant des hauts responsables du parti unique "sur la situation dans la péninsule coréenne", incluant "la perspective du dialogue entre les Etats-Unis et la DPRK" (acronyme officiel de la Corée du nord), selon KCNA, peu après que le président américain eut annoncé lundi que sa rencontre historique avec M. Kim se tiendrait "en mai ou début juin".C'est la première fois que l'agence officielle nord-coréenne fait allusion à un sommet avec les Etats-Unis, sans toutefois le mentionner explicitement ni citer le nom de Donald Trump.Pyongyang n'a toutefois jamais confirmé officiellement sa proposition de discussion avec la Maison Blanche sur la dénucléarisation de la péninsule, transmise par un envoyé sud-coréen à Washington.Kim Jong Un a également mentionné dans son rapport le prochain sommet avec son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, prévu pour le 27 avril, selon KCNA.Le dirigeant nord-coréen "a fourni une analyse profonde et une évaluation de l'orientation du développement actuel des relations nord-sud", selon l'agence.Devant la presse lundi, Donald Trump a affirmé que sa rencontre avec Kim Jong Un se tiendrait "en mai ou début juin"."Nous les rencontrerons (les Nord-Coréens, ndlr) en mai ou début juin", a-t-il déclaré.Après des mois de menaces de guerre entre Washington et Pyongyang autour du programme nucléaire nord-coréen, des négociations sont en cours pour préparer ce sommet très attendu.Dimanche, le Wall Street Journal a rapporté que la Corée du Nord avait confirmé directement auprès des Etats-Unis qu'elle était prête à négocier sur la dénucléarisation."Je pense qu'il y aura un grand respect mutuel et nous espérons qu'il y aura un accord sur la dénucléarisation" lors de cette rencontre, a dit M. Trump."Nous espérons que la (nouvelle) relation sera très différente de ce qu'elle a été pendant beaucoup, beaucoup d'années", a ajouté le président américain.(©AFP / 10 avril 2018 00h16)