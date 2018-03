Kim Jong Un: principales dates

Kim Jong Un préside aux destinées de la Corée du Nord depuis 2011. Voici quelques dates clés dans la vie du troisième représentant de la dynastie régnante à Pyongyang.- Début des années 1980: naissance de Kim Jong Un, le plus jeune fils de Kim Jong Il et de sa troisième femme, une danseuse coréenne née au Japon. Son grand-père est Kim Il Sung, le fondateur révéré de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).Pyongyang n'a jamais confirmé sa date de naissance. Selon un document du Trésor américain, il serait né le 8 janvier 1984.- Septembre 2010: après des études en Suisse, il est promu général quatre étoiles et nommé vice-président de la puissante Commission militaire centrale du parti unique au pouvoir. La presse officielle publie pour la première fois une photo de lui adulte.- Décembre 2011: il est désigné "grand successeur" de son père dès l'annonce de sa mort, aux dépens de ses frères aînés Jong Chul et Jong Nam.- Décembre 2012: en tant que "commandant suprême" de l'armée et chef du Parti des travailleurs, il tire une fusée à longue portée. L'année suivante, il supervise le troisième essai nucléaire nord-coréen, ce qui aggrave les tensions sur la péninsule et vaut à son pays une nouvelle salve de sanctions de l'ONU.- Décembre 2013: il fait exécuter son oncle Jang Song Thaek, le numéro deux officieux du régime qui fut son mentor, accusé de trahison.- Février 2017: Kim Jong Nam, son demi-frère en exil est assassiné en Malaisie au VX, un agent neurotoxique interdit. Séoul accuse Pyongyang.- Juillet 2017: Pyongyang tire deux missiles balistiques intercontinentaux et Kim Jong Un affirme que tout le territoire américain est à sa portée.- Septembre 2017: la Corée du Nord mène son sixième essai nucléaire, le quatrième sous le règne de Kim et de loin le plus puissant.- Février 2018: les Jeux d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, occasionnent un rapprochement remarquable entre les deux Corées. La soeur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, remet au président sud-coréen Moon Jae-in une invitation à se rendre à Pyongyang.- 8 mars 2018: Séoul fait état d'une invitation de Kim Jong Un adressée à Donald Trump pour un sommet d'ici fin mai. Celui-ci accepte.- 25-28 mars 2018: Visite en Chine de Kim Jong Un, sa première à l'étranger, où il s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping.(©AFP / 28 mars 2018 06h41)