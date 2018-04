Kim Jong Un promet de ne pas répéter un "passé malheureux"

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a promis de faire en sorte que l'accord conclu avec le président sud-coréen Moon Jae-in lors de leur sommet vendredi soit mis en oeuvre, à la différence de précédents engagements.Les deux Corées se concerteront étroitement pour s'assurer de ne pas "répéter le passé malheureux qui a vu tourner court de précédents accords intercoréens", a-t-il déclaré après la rencontre."Il pourrait y avoir sur le chemin des retours de bâton, des difficultés et des frustrations", a-t-il dit. "Mais on ne peut parvenir à la victoire sans douleur".Les programmes nucléaire et balistique nord-coréens ont valu au Nord de multiples trains de sanctions du conseil de sécurité de l'ONU et un isolement croissant sur la scène internationale.Panmunjon, village où fut signé l'armistice de la guerre de Corée en 1953 dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule "symbolise une division déchirante", a poursuivi le leader nord-coréen.Mais, s'il devenait "un symbole de paix, le Nord et le Sud qui ont le même sang, la même langue, la même histoire et la même culture, ne feraient plus qu'un à nouveau, et toutes les générations profiteraient de la prospérité", a-t-il ajouté.(©AFP / 27 avril 2018 09h51)