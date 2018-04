Kim Jong Un rentre en Corée du Nord après le sommet avec Moon Jae-in

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a repassé la frontière et est retourné en Corée du Nord à l'issue d'un sommet historique vendredi avec le président sud-coréen Moon Jae-in, selon les images retransmises en direct par la télévision.Kim Jong Un a baissé la vitre de la voiture dans laquelle il a pris place et salué de la main ses hôtes à son départ de la Zone démilitarisée intercoréenne.Il avait auparavant assisté avec M. Moon à un spectacle sons et lumières en clôture du sommet. Les deux hommes se sont longuement tenus main dans la main alors que des images de leur poignée de main historique, plus tôt dans la journée, étaient retransmises sur la façade de la Maison de la paix, structure de verre et de béton située dans la partie sud de Panmunjom, où fut signé l'armistice et où s'est tenu le sommet.Après une accolade avec le président sud-coréen, le dirigeant nord-coréen est monté à bord de sa limousine noire et a repassé la frontière, ses gardes du corps courant après le véhicule.(©AFP / 27 avril 2018 13h15)