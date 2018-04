Kim "disposé" à "présenter un plan" en vue de la dénucléarisation (Pompeo)

Washington - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est "disposé" à "présenter un plan" qui contribuerait à la dénucléarisation, a déclaré le nouveau secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans une interview à la chaîne ABC News.M. Pompeo a indiqué qu'il se référait à "une bonne conversation" qu'il a eue récemment avec M. Kim lors d'une visite à Pyongyang initialement tenue secrète.Son interview exclusive à ABC News doit être diffusée dimanche, et des extraits en ont été rendus publics samedi.M. Pompeo se trouve actuellement au Proche-Orient pour son premier voyage en tant que chef de la diplomatie américaine.Il a déclaré à ABC News que M. Kim était "très bien préparé" lors de leur rencontre, qui a eu lieu pendant le week-end de Pâques et avait pour objectif de préparer le sommet historique prévu d'ici juin entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump."Nous avons eu une longue conversation sur les questions les plus difficiles qui concernent nos deux pays", a déclaré M. Pompeo qui, au moment de la rencontre, était encore directeur de la CIA.(©AFP / 29 avril 2018 01h06)