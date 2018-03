Kim dit qu'aller à Pékin était un "devoir solennel", invite Xi (KCNA)

Séoul - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré au président chinois Xi Jinping que faire de Pékin sa première destination à l'étranger relevait de son "devoir solennel" et l'a invité à se rendre à Pyongyang, a annoncé mercredi l'agence de presse nord-coréenne KCNA.Les relations entre le Nord et son principal allié et protecteur s'étaient quelque peu dégradées ces dernières années. La Chine s'était montrée de plus en plus irritée par les ambitions nucléaires de son imprévisible voisin, faisant preuve récemment de bonne volonté en ce qui concerne l'application des sanctions de l'ONU contre Pyongyang.Lors d'un banquet à Pékin offert par M. Xi, M. Kim a cependant déclaré: "Il n'y a aucun doute que ma première visite à l'étranger (devait être) pour la capitale chinoise"."C'est mon devoir solennel, étant quelqu'un qui doit chérir et poursuivre les relations RPDC-RPC à travers les générations", a-t-il déclaré, utilisant les acronymes des noms officiels des deux pays, la République populaire démocratique de Corée et la République populaire de Chine.Au nom du parti au pouvoir et du gouvernement nord-coréens, M. Kim a invité M. Xi "à effectuer une visite officielle en RPDC à un moment approprié, et l'invitation a été acceptée avec plaisir".Une telle visite en Corée du Nord de la part d'un secrétaire général du Parti communiste chinois en exercice et président chinois serait extrêmement inhabituelle.La dernière en date fut celle de Hu Jintao en 2005. En 2009, l'ancien Premier ministre Wen Jiabao fut le dernier responsable chinois de haut rang à se rendre en Corée du Nord.Pendant des décennies, a poursuivi M. Kim, les peuples chinois et nord-coréen "ont sacrifié leur vie et versé leur sang pour leur combat commun, ont expérimenté la réalité que leurs vies sont indivisibles, et les deux voisins séparés seulement par un fleuve sont conscients de l'importance de la paix et la stabilité régionales".Le numéro un nord-coréen a encore promis de "renforcer et de rehausser" les relations bilatérales, "le noble héritage transmis par nos prédécesseurs".KCNA a présenté cette visite comme non officielle, ajoutant qu'elle avait duré de dimanche à mercredi. Cela impliquerait que le train blindé du dirigeant nord-coréen est entré en Chine au cours du week-end avant de rentrer en Corée du Nord tôt mercredi après être parti de Pékin mardi après-midi.M. Kim était accompagné de son épouse Ri Sol Ju ainsi que de plusieurs dignitaires, poursuit KCNA, sans mentionner sa soeur Kim Yo Jong, qui avait joué le rôle d'émissaire spécial de Pyongyang lors des jeux Olympiques d'hiver organisés au Sud en février.Après deux ans d'escalade, ces JO avaient été le déclencheur d'activités diplomatiques tous azimuts sans précédent dans la péninsule.(©AFP / 28 mars 2018 02h02)