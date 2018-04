Kirghizstan: formation du nouveau gouvernement

Le Parlement du Kirghizstan a adopté vendredi à une large majorité la nomination d'un nouveau Premier ministre proche du président Sooronbaï Jeenbekov, élu en octobre et qui cherche à consolider son pouvoir sur ce pays d'Asie centrale.Moukhamedkali Abylgaziev, 50 ans, était jusqu'à présent le chef de cabinet de Soroonbaï Jeenbekov. Sa nomination, par 114 voix sur 115, est un signe que le nouveau président a réussi à imposer son autorité face à son prédécesseur, resté influent malgré son départ.L'ancien Premier ministre Sapar Issakov, un proche de l'ex-président Almazbek Atambaïev, a été démis de ses fonctions jeudi.Sooronbaï Jeenbekov, qui était soutenu par M. Atambaïev, a remporté dès le premier tour l'élection présidentielle au Kirghizstan avec près de 55% des voix en octobre 2017 mais des tensions sont rapidement apparues entre les deux hommes.L'élection de M. Jeenbekov a constitué la première passation de pouvoir pacifique entre deux présidents élus dans ce pays pauvre considéré comme le plus démocratique d'Asie centrale, région où le règne à vie de présidents autoritaires est généralement la règle.Le pays a été cependant secoué par plusieurs épisodes de violences ethniques et deux révolutions en 25 ans d'indépendance, qui ont vu la chute du chef de l'Etat en place en 2005 puis en 2010, avant l'élection d'Almazbek Atambaïev en 2011.(©AFP / 20 avril 2018 17h15)