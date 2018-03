Komax prévoit d'étoffer sa direction

Zurich (awp) - Le spécialiste lucernois de l'usinage de câbles Komax a annoncé mardi vouloir renforcer sa direction, pour répondre à la forte croissance de l'activité et se conformer aux règles en vigueur. La direction sera étoffée de deux à cinq membres dès l'année prochaine.L'assemblée générale du 19 avril devra par conséquent avaliser une rémunération pour désormais cinq directeurs, a précisé Komax dans un communiqué.Après la vente de l'activité Medtech en 2016 et la focalisation sur son coeur de métier, Komax avait réduit le nombre de directeurs. Le groupe fait désormais machine arrière. Trois responsables de division seront donc propulsés à la direction générale de l'entreprise, à savoir Marc Schürmann, Marcus Setterberg et Günther Silberbauer.al/rp(AWP / 06.03.2018 08h02)