Komax: solide croissance des entrées de commandes en 2017

Zurich (awp) - Le fabricant de machines Komax a vu ses entrées de commandes largement progresser en 2017. La solide dynamique devrait se poursuivre au cours des prochains mois, a souligné la société mardi.Les entrées de commandes ont bondi de 21,5% à 449,7 mio CHF, s'inscrivant au-dessus des prévisions du consensus AWP fixées à 447,5 mio.Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 410 mio CHF, tandis que les analystes consultés par AWP tablaient en moyenne sur 412 mio. Le deuxième semestre a été beaucoup plus solide, avec des ventes de 215 mio, contre 194,7 mio au premier. Plusieurs commandes n'étaient pas encore prises en compte dans le chiffre d'affaires car elles n'étaient pas encore terminées et livrées, ce qui explique le haut niveau des inventaires dans le bilan à fin décembre 2017.Les résultats publiés excluent les ventes et les entrées de commandes de la division Medtech vendue en avril 2016, précise le communiqué. En 2016, celle-ci avait inscrit un chiffre d'affaires de 19 mio et des entrées de commandes de 9,3 mio CHF.Les chiffres détaillés seront présentés le 20 mars.ol/al(AWP / 23.01.2018 08h05)