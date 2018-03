Komax voit ses investissements peser sur sa rentabilité mais reste confiant

(ajoute détails, cours de Bourse et commentaires d'analystes)Zurich (awp) - Komax a accru ses investissements en 2017, ce qui a pesé sur la rentabilité. Toutefois, la confiance est toujours de mise en ce qui concerne l'atteinte des objectifs à moyen terme, a souligné mardi le fabricant de machines pour la confection de câbles."A court terme, nous devons accepter une hausse moins forte de l'Ebit. Mais je suis convaincu que ces investissements porteront leurs fruits sur le moyen et le long terme et que nous pourront atteindre nos objectifs ambitieux d'ici 2021", a estimé Matijas Meyer, directeur général de Komax.Le bénéfice net a bondi de 8,8% à 42,1 mio CHF. Le résultat opérationnel (Ebit) est resté quasiment stable sur un an à 55,1 mio CHF. La marge afférente a reculé à 13,5%, contre 14,1% en 2016 en raison d'investissements en hausse dans la recherche et le développement (R&D). La hausse des stocks à 92,0 mio, contre 70,4 mio CHF un an plus tôt, a également pesé sur l'Ebit.Les investissements (R&D) ont augmenté de 26,1% à 36,7 mio CHF. Les thématiques de la mobilité électrique et des véhicules autonomes offrent de solides perspectives. Pour les prochaines années, le groupe souhaite investir 8 à 9% de son chiffre d'affaires dans la R&D.Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 6,50 CHF par action.Les résultats s'inscrivent en dessous des prévisions du consensus AWP. Les analystes tablaient en effet en moyenne sur un Ebit de 56,6 mio, un bénéfice net de 43,7 mio et un dividende par action de 7,14 CHF.CONFIANT POUR 2018Le groupe a confirmé ses résultats partiels présentés fin janvier. Les entrées de commandes ont bondi de 21,5% à 449,7 mio CHF tandis que les ventes ont progressé de 9,6% à 408,5 mio CHF. La croissance du chiffre d'affaires est à la fois liée à l'interne (+6,0%) et aux acquisitions (+2,2%). Les effets de change ont eu une influence positive de 1,4%.Pour l'année en cours, Komax table sur un résultat permettant "d'avancer en direction des objectifs à moyen terme". A l'horizon 2021, la société souhaite générer un chiffre d'affaires de 500 à 600 mio CHF, assorti d'un Ebit de 80 à 100 mio CHF.Komax dispose d'un solide profil de croissance, progressant plus vite que le marché, note Vontobel. La rentabilité souffrira toutefois d'investissements en hausse dans la recherche et le développement. Les analystes reverront en conséquence à la baisse leurs estimations concernant l'Ebit.Les analystes d'UBS sont moins enthousiastes. Ils soulignent que les attentes en matière de rentabilité n'ont à nouveau pas été comblées. Les perspectives risquent également de décevoir les investisseurs.Vers 10h07, Komax lâchait 1,7% à 291 CHF dans un SPI en hausse de 0,06%.ol/jh(AWP / 20.03.2018 10h53)