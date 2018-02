Korr/Pfister voit ses ventes baisser mais ses bénéfices augmenter

Corrections de la fonction de Rudolf Obrecht aux 2e et 4e paragraphesSuhr (AG) (awp/ats) - Dans un marché du meuble de plus en plus concurrentiel, Pfister ne craint pas l'arrivée en Suisse de la chaîne à bas prix autrichienne XXXLutz. l'entreprise argovienne voit ses ventes reculer certes, mais elle enregistre des bénéfices."L'arrivée de XXXLutz ne nous effraie pas", souligne le président du conseil d'administration et délégué de la Pfister Arco Holding SA, Rudolf Obrecht, dans une interview au Matin Dimanche. Le groupe autrichien va s'installer à Rothrist (AG) où Pfister possède déjà une surface de vente. "Il y aura donc une concentration de magasins de meubles sur un petit périmètre. Pour le client, c'est l'occasion de comparer les offres", poursuit le directeur général.A l'échelle helvétique, le marché du meuble vaut 4 milliards de francs, selon Rudolf Obrecht. L'an passé, il a toutefois reculé de 1,7%. Et ces dernières années, il a perdu environ un milliard, en raison du franc fort notamment.Le nombre d'entreprises actives dans la production de meubles de manière industrielle a aussi baissé. Il est passé de 50 à 60 firmes, contre jusqu'à 90 au milieu du siècle passé, selon le directeur du groupe Pfister qui cite les chiffres de l'association "möbelschweiz" (meubles suisses).Miser sur internetLe groupe sis à Suhr (AG) enregistre, lui aussi, des ventes en recul, du fait notamment du tourisme d'achat. Mais ses bénéfices progressent. Rudolf Obrecht ne fournit toutefois aucune donnée chiffrée.Face à l'effritement de son chiffre d'affaires, la société s'est développée en ligne. Pour le moment, entre 5 et 6% des achats sont réalisés sur internet. Et 70% des clients se renseignent d'abord sur le site de la firme, avant de venir acheter les meubles en magasin, selon le dirigeant à la tête de Pfister depuis 2012.L'enseigne a ouvert son vingtième magasin à Villeneuve (VD) en 2011. Il n'est pas exclu qu'elle en inaugure d'autres à l'avenir sur sol helvétique. Elle ne prévoit pas en revanche de s'étendre à l'étranger.(AWP / 25.02.2018 15h59)