Pristina - Le Premier ministre du Kosovo Ramush Haradinaj a ordonné samedi une enquête sur l'expulsion jeudi vers la Turquie, dans des circonstances peu claires, de six opposants présumés au président turc Recep Tayyip Erdogan."J'ai demandé à chaque institution concernée de clarifier les responsabilités, les éventuelles violations de la Constitution ou de la loi et d'entreprendre immédiatement une enquête détaillée", a-t-il déclaré aux journalistes à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité.Au cours de cette réunion, le Premier ministre a officiellement démis de leurs fonctions le ministre de l'Intérieur Flamur Sefaj et le chef du renseignement Driton Gashi pour leur rôle dans cette affaire."Ils étaient censés m'informer de cette opération. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne m'ont pas fait assez confiance pour me soumettre le cas, alors moi je ne leur fais plus confiance", a-t-il commenté, ajoutant que chacun des deux hommes avait été remplacé par son adjoint.Les six Turcs, cinq professeurs d'une école turque à Pristina, la capitale du Kosovo, et un médecin, ont été ramenés en Turquie à bord d'un avion privé après avoir été interpellés jeudi au cours d'une opération commune des services de sécurité des deux pays.L'agence étatique turque Anadolu a présenté les six hommes comme de hauts responsables du mouvement dirigé par Fethullah Gülen, un prédicateur qu'Ankara accuse d'avoir fomenté une tentative de coup d'Etat commise par une faction au sein de l'armée, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Installé aux Etats-Unis depuis la fin des années 1990, M. Gülen nie toute implication."L'opération d'hier est inacceptable et contraire à nos valeurs, nos principes en tant qu'Etat", avait réagi vendredi Ramush Haradinaj.Lors d'un discours devant des membres de son parti à Istanbul, le président Erdogan a fustigé samedi la réaction de M. Haradinaj, se disant "attristé" par la destitution du chef du renseignement et du ministre de l'Intérieur."Hé, Premier ministre du Kosovo ! Qui t'a donné l'ordre de prendre une telle mesure ? Depuis quand as-tu commencé à défendre ceux qui tentent de renverser la République turque ?", a déclaré M. Erdogan."Mes frères et soeurs kosovars vous le feront payer", a-t-il ajouté.(©AFP / 31 mars 2018 16h15)