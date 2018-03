Kosovo: arrestation d'un haut responsable serbe à Mitrovica

Mitrovica (Kosovo) - La police du Kosovo a arrêté lundi à Mitrovica dans le nord du Kosovo, un haut responsable serbe, Marko Djuric, le principal négociateur en charge de l'ex-province serbe qui a proclamé son indépendance en 2008.Les autorités kosovares avaient auparavant indiqué que ce responsable, en charge du Kosovo au sein du gouvernement serbe, n'avait pas reçu l'autorisation de pénétrer sur leur territoire.D'ordinaire, les responsables serbes qui se rendent au Kosovo demandent l'aval de Pristina avant de se rendre dans les zones où est installée la communauté serbe.Marko Djuric "a été arrêté et nous le transférons au poste de police 'centre' à Pristina", a déclaré à l'AFP Baki Kelani, porte-parole de la police.Des membres des forces de la police, encagoulés, armes automatiques au poing, accompagnés de véhicules blindés, avaient été déployés depuis la frontière avec la Serbie jusqu'à Mitrovica pour empêcher plusieurs responsables serbes d'entrer au Kosovo, a indiqué une correspondante de l'AFP.Marko Djuric s'est, en dépit de cet interdiction, présenté à Mitrovica dans l'après-midi, en compagnie de Nikola Selakovic, un conseiller du président serbe Aleksandar Vucic. Les autorités kosovares n'ont diffusé aucune information sur Nikola Selakovic.La police kosovare a dû pour se frayer chemin dans la salle, disperser, notamment à l'aide de lacrymogènes, plusieurs dizaines d'habitants de Mitrovica qui tentaient de s'interposer.Près de vingt ans après la guerre entre forces serbes et indépendantistes kosovars albanais (1998-99), Mitrovica reste divisée entre un secteur serbe, au nord de la rivière Ibar, et albanais, au sud.Des forces internationales y restent positionnées.Déclarée en 2008, l'indépendance du Kosovo est reconnue par environ 115 pays mais toujours rejetée par Belgrade qui, avec le soutien de Moscou, parvient à empêcher son adhésion à l'ONU.(©AFP / 26 mars 2018 16h53)