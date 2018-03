Kosovo: tension après l'arrestation d'un responsable serbe

L'arrestation lundi par les forces spéciales kosovares d'un haut responsable gouvernemental serbe faisait craindre un regain de tension au Kosovo, au moment où Belgrade et Pristina semblaient renouer le dialogue.Dans un communiqué publié en début de soirée, le président kosovar Hashim Thaçi a indiqué que Marko Djuric était raccompagné par la police "à un poste-frontière entre le Kosovo et la Serbie".De son côté, le président serbe Aleksandar Vucic a convoqué un conseil de sécurité lundi soir.En début de soirée, aucun incident n'avait été signalé à Mitrovica, la ville du nord du Kosovo, divisée entre secteurs serbe et albanais, où Marko Djuric a été arrêté.Dans la journée, les autorités kosovares avaient prévenu qu'elles n'avaient pas donné l'autorisation d'entrer sur leur territoire à plusieurs responsables, dont Marko Djuric, en charge de la question du Kosovo au sein du gouvernement serbe. Des membres de leurs forces de sécurité, encagoulés et munis de fusils automatiques, appuyés par des blindés, avaient été déployés à la frontière.Les visites de ministres venus de Belgrade dans les zones où vit la minorité serbe du Kosovo, ne sont pas exceptionnelles. Mais elles sont l'objet de discussions préalables entre les deux capitales et reçoivent l'aval de Pristina.La Serbie refuse de reconnaître l'indépendance de son ancienne province albanaise, déclarée en 2008. Sa tutelle sur le Kosovo reste inscrite dans sa Constitution.Et les quelque 120.000 Serbes qui y sont installés, notamment les 40.000 du nord du Kosovo autour de Mitrovica, offrent toujours leur allégeance à Belgrade.Malgré l'absence de blanc-seing accordé par Pristina, Marko Djuric est entré en territoire kosovar pour participer à une réunion publique à Mitrovica-Nord. Une réunion publique consacrée au "dialogue interne" sur le Kosovo, auquel Aleksandar Vucic a appelé ses compatriotes.Il s'est donc rendu à Mitrovica dans l'après-midi, en compagnie de Nikola Selakovic, un conseiller du président Vucic. Les autorités kosovares n'ont diffusé aucune information sur Nikola Selakovic.La police kosovare est alors entrée dans la salle et, pour se frayer un passage, a dispersé notamment à l'aide de lacrymogènes, plusieurs dizaines d'habitants de Mitrovica qui tentaient de s'interposer, a constaté une correspondante de l'AFP. Ils ont alors emmené Marko Djuric et son adjoint Zeljko Jovic.Marko Djuric "a été arrêté et nous le transférons au poste de police 'centre' à Pristina", a alors annoncé à l'AFP Baki Kelani, porte-parole de la police.Si aucune violence intercommunautaire grave n'y a été relevée depuis plusieurs années, Mitrovica reste une ville sous tension, entre son secteur serbe au nord, et la partie albanaise au sud, séparés par la rivière Ibar.Des forces internationales y restent positionnées, près de deux décennies après le conflit entre forces serbes et indépendantistes kosovars albanais (1998-99, 13.000 morts).Cet incident est le plus grave depuis que la Serbie a envoyé vers Pristina en janvier 2017 un train paré des couleurs serbes, destiné à rallier le Kosovo. Mais il avait été arrêté avant la frontière par le président Vucic.L'arrestation de Marko Djuric intervient alors que le président serbe et son homologue kosovar se sont rencontrés vendredi pour tenter de relancer le processus de normalisation des relations entre Belgrade et Pristina, au point mort depuis deux ans.Bruxelles a fait de cette normalisation une condition pour l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. De son côté, le Kosovo espère une libéralisation des visas pour ses citoyens.En Serbie, la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo reste un tabou. Mais récemment, le président Vucic, qui entend conduire son pays à l'adhésion à l'UE, a appelé ses concitoyens à un "débat interne".L'indépendance du Kosovo est reconnue par environ 115 pays mais toujours rejetée par Belgrade qui, avec le soutien de Moscou, parvient à empêcher son adhésion à l'ONU.(©AFP / 26 mars 2018 20h10)