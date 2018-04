Koweït: 15 travailleurs du secteur pétrolier tués dans un accident

Koweït - Quinze travailleurs du secteur pétrolier, en majorité asiatiques, ont trouvé la mort quand deux bus sont entrés en collision dimanche dans le sud du Koweït, ont annoncé les autorités.Mohammed Basri, porte-parole de la Kuwait Oil Company, a indiqué à l'AFP qu'il y avait sept Indiens, cinq Egyptiens et trois Pakistanais parmi les morts.L'accident a fait trois blessés: deux Indiens et un Koweïtien. Un des deux Indiens est dans un état critique, a ajouté M. Basri.Un porte-parole des pompiers, le colonel Khalil al-Amir, a indiqué à l'AFP que les victimes travaillaient pour l'entreprise pétrolière Burgan et que l'accident s'était produit près du siège de la compagnie.(©AFP / 01 avril 2018 14h09)