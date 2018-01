Kudelski: Nagra fournira la sécurité pour l'offre 4K de Canal+

Zurich (awp) - Filiale de Kudelski, Nagra fournira sa solution "Nagra Connect" au groupe Canal + pour assurer la sécurité de l'offre 4K Ultra-HD. Ce service permettra de proposer de nouveaux contenus aux clients 4K Ultra-HD, a précisé Kudelski jeudi soir. Nagra et le groupe Canal + avaient annoncé en septembre dernier une extension de leur collaboration dans le domaine de la protection des contenus.Avec la nouvelle prestation, Canal + pourra faire parvenir des contenus 4K Ultra-HD à ses clients via satellite et internet. Les détails financiers de l'accord ne sont pas révélés.tp/rw/rp/buc(AWP / 18.01.2018 19h00)