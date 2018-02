Kudelski: forte baisse de la rentabilité en 2017, nouveaux coûts en prévision

Zurich (awp) - Le groupe vaudois Kudelski a vu sa rentabilité fortement reculer l'année dernière, en raison notamment de la réorientation des activités vers la cybersécurité. Vu la faiblesse des résultats, la société a raboté son dividende. La direction s'attend à subir de nouveaux coûts en 2018 qui pèseront sur sa performance financière.Le chiffre d'affaires a progressé de 7,1% à 1,07 mrd USD en 2017, tandis que le résultat opérationnel avant coûts de restructuration a été divisé par plus de deux à 48,1 mio. Le bénéfice net des activités poursuivies a quant à lui chuté à 2,7 mio, après 88,5 mio il y a un an, a détaillé Kudelski dans un communiqué.Les résultats du groupe de Cheseaux-sur-Lausanne sont nettement inférieurs aux prévisions des analystes interrogés par AWP. L'Ebit se situe cependant dans la fourchette des attentes de l'entreprise, formulées en décembre dernier et qui prévoyaient un excédent d'exploitation entre 45 mio et 65 mio USD.Le dividende a été ramené à 10 centimes par action, après 35 centimes au titre de 2016. Le marché avait misé sur une rémunération de 35 centimes.L'activité de cybersécurité, dans laquelle le groupe investit fortement, "devrait encore continuer à générer des marges de contribution substantiellement négatives en 2018", a averti Kudelski.Après des réductions de coûts de 23,3 mio USD l'année dernière, de nouvelles économies de 50 mio à 70 mio sont encore attendues pour le nouvel exercice. Le résultat opérationnel avant coûts de restructuration devrait donc se fixer entre 30 mio et 45 mio.al/lk(AWP / 14.02.2018 08h01)