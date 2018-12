Kudelski: la transformation doit se poursuivre selon le patron

Zurich (awp) - Kudelski traverse une période difficile. La transformation nécessaire de l'entreprise n'est de loin pas encore achevée. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait maintenant où le chemin doit mener, a déclaré le directeur général (CEO) André Kudelski dans une interview à Finanz und Wirtschaft.Kudelski se trouve actuellement en mode investissements. Dans le secteur cybersécurité, tous les investissements sont consacrés au développement de produits de sécurité, a relevé M. Kudelski. Si on ne prend pas en compte les frais de développement, Kudelski Security se situe au moins au niveau de l'équilibre. A l'avenir, l'objectif de la division est de devenir profitable en terme d'Ebitda ajusté en 2020.En août dernier, Kudelski s'est séparé de l'unité SmarDTV. Actuellement, d'autres désinvestissements ne sont pas prévus, a relevé le CEO. A moyen terme, cette possibilité reste ouverte, a-t-il ajouté. Ce qui est certain actuellement, c'est que la qualité du chiffre d'affaires du secteur Pay-TV doit encore s'améliorer.Réduire le nombre d'emplacementsLe programme d'économies qui vise d'épargner 50 à 70 millions de dollars d'ici la fin de l'année est sur la bonne voie. Les frais de restructuration seront un peu plus faibles au 2e semestre par rapport au premier, a indiqué M. Kudelski. En 2019, la base de coûts sera encore réduite, tout comme le nombre d'emplacements, en particulier en Europe, a-t-il précisé. Au siège principal, à Cheseaux-sur-Lausanne, l'effectif restera stable. Le siège se concentre sur les fonctions de développement.A propos de la répartition du chiffre d'affaires après transformation, M. Kudelski a indiqué que TV numérique, Internet des choses et Cybersécurité représenteront environ 60% des affaires. Cybersécurité devrait croître avec des taux à deux chiffres et Internet des choses générer un chiffre d'affaires matériel dès 2020 à peu près. Après le recul des dernières années, TV numérique devrait connaître une stabilisation.M. Kudelski voudrait aussi réduire l'endettement du groupe. Il note cependant qu'aucune augmentation de capital n'est prévue en 2019. Ce qui est clair, c'est qu'au vu de l'évolution des prix des bonds et des actions, il faudra "faire ses devoirs". Enfin, le patron a confirmé les objectifs pour 2018.kw/rp(AWP / 02.12.2018 15h54)