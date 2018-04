Kühne+Nagel avec une croissance supérieure à 10% au premier trimestre

(synthèse)Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel a signé un premier trimestre probant et enregistré une croissance de plus de 10% sur tous les principaux indicateurs. Le fret aérien a connu une évolution plus robuste que le fret maritime, toujours en proie à des difficultés. Ce premier partiel est peu ou prou conforme aux attentes des analystes.Le bénéfice net s'est étoffé de 11,5% sur un an à 184 millions de francs, indique le groupe schwytzois mardi. L'excédent d'exploitation (Ebit) a atteint 236 millions, en hausse de 12,9%, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a gonflé de 12,5% à 289 millions.Le logisticien revendique pour le premier partiel un bénéfice brut de 1,84 milliard de francs, soit une poussée de 11,8% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires net s'est inscrit en hausse de 13,1% à 4,86 milliards.Ces chiffres sont dans la cible des prévisions des analystes sollicités par AWP. Les ventes se situent à peine en dessous, tandis que le bénéfice brut dépasse le consensus.Le fret maritime est toujours confronté à un marché difficile. Les volumes ont crû de 5,0%, grâce notamment à des gains de parts de marché, à 1,08 million équivalents vingt pieds. L'Ebit pour cette activité s'est enrobé de 4,3% à 97 millions de francs.Dans cette activité, la marge de conversion, qui permet de mesurer la relation recettes brutes/Ebit, a reculé à 27,2%. "En comparaison à la concurrence, c'est un très bon niveau", a indiqué à AWP le directeur financier (CFO) Markus Blanka-Graff. L'objectif de 30% reste d'actualité et devrait être atteint prochainement.OBJECTIFS CONFIRMÉSKühne+Nagel affirme que le fret aérien a réalisé une "performance exceptionnelle", avec un tonnage renforcé de 20% à 422'000 tonnes et un Ebit en hausse de 12,5% à 81 millions.La marge de conversion s'est fixée à 28,6%. Dans cette unité, l'objectif de 30% sera plus difficile à atteindre pour des raisons structurelles. "Les modèles qui prônent des valeurs entre 35% et 40% sont irréalistes", selon M. Blanka-Graff.Le transport terrestre a connu la progression la plus forte, avec un chiffre d'affaire en augmentation de 16,4%. La logistique contractuelle a crû deux fois plus vite que le marché, affirme le groupe.Le début d'année a été couronné de succès, avec une hausse des volumes dans tous les domaines d'activité, a déclaré Detlef Trefzger, directeur général (CEO), cité dans le communiqué. Aucune prévision n'est fournie pour l'année 2018 dans son ensemble.Le CFO a par ailleurs confirmé les objectifs du groupe, à savoir une marge de conversion de 16% d'ici 2022. Actuellement, cet indicateur s'élève à 12,8%. "Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre 13% d'ici la fin de l'année."La communauté des analystes se montre convaincue par cette volée de chiffres. Le logisticien a généré une croissance bien supérieure au marché et a gonflé ses bénéfices, résume Baader Helvea. La Banque cantonale de Zurich met en avant la stabilisation du bénéfice brut dans les activités maritimes.Les investisseurs semblaient également conquis. Vers 15h35, le titre Kühne+Nagel prenait 1,0% à 156,25 CHF, à contrepied d'un SLI en recul de 0,14%.fr/buc/rp(AWP / 24.04.2018 15h41)