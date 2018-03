Kühne+Nagel: deux nouveaux centres d'innovation en Europe et en Asie

Zurich (awp) - Le groupe Kühne+Nagel (K+N) a annoncé lundi soir la mise en service deux centres d'innovation. Situés à Utrecht (Pays-Bas) et à Singapour, les deux sites ont pour but d'accélérer la transformation numérique, indique le logisticien schwytzois dans son communiqué.Le centre d'Utrech abritera la recherche dans les domaines de l'automatisation et de la technique de prélèvement, et celui de Singapour celle sur les entrepôts connectés. Les deux sites travailleront avec des universités et pourront profiter d'un partenariat stratégique avec le groupe industriel américain Honeywell.rw/yr/buc(AWP / 05.03.2018 19h20)