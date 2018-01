Kühne+Nagel et Temasek créent une co-entreprise

Zurich (awp) - Le spécialiste de la logistique Kühne+Nagel a signé un accord avec la société d'investissement Temasek, basée à Singapour, en vue d'établir une co-entreprise. L'objectif est d'investir à l'international et de manière précoce dans des sociétés proposant de nouveaux systèmes pour la logistique, a annoncé lundi la société de Schindellegi.La coopération se concentrera dans un premier temps dans le domaine du "big data" et de l'analyse prédictive ainsi que dans l'intelligence artificielle, la technologie des chaînes de blocs et la robotique.Cette co-entreprise permettra "d'accélérer la transformation de l'industrie logistique", a indiqué Jörg Wolle, président de Kühne+Nagel.ol/(AWP / 15.01.2018 07h08)