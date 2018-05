Kühne+Nagel lance une plateforme numérique pour les centres de e-commerce

Zurich (awp) - Kühne+Nagel lance la plateforme numérique "KN SwiftLOG" pour les centres de commerce en ligne. Le système a été développé en collaboration avec JDA Warehouse Management et testé avec succès en Chine, a indiqué le logisticien de Schindellegi lundi soir dans un communiqué. Aucun détail chiffré n'est révélé.La plateforme constituera un nouveau standard pour plus de 400 centres de livraison dans le monde. Elle offre un point de contact avec les plus gros fournisseurs de produits via le commerce en ligne.yr/kw/rp/buc(AWP / 14.05.2018 18h03)