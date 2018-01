Kühne+Nagel se considère comme un consolidateur, priorité à l'Asie

Zurich (awp) - Le logisticien Kühne+Nagel se considère comme le consolidateur de référence dans un marché très fragmenté. "Nous ne nous sentons toutefois pas sous pression", a indiqué le président Jörg Wolle dans une interview à Finanz und Wirtschaft. La croissance organique demeure au premier plan. Les acquisitions sont les bienvenues, avec un accent particulier sur les entreprises complémentaires.En Asie, la croissance organique seule ne permettra pas d'atteindre la position dont jouit Kühne+Nagel en Europe ou aux Etats-Unis, selon M. Wolle. Les acquisitions seront ainsi prioritairement réalisées dans cette région. Une grande partie des entreprises asiatiques du secteur sont toutefois en mains familiales, ce qui constitue une difficulté supplémentaire.Malgré cet appétit de rachats, la rémunération des actionnaires de Kühne+Nagel à hauteur d'au moins 75% des bénéfices n'est pas remise en cause.Par ailleurs, le président ne perçoit pas l'arrivée de technologies "disruptives" sur le marché de la logistique comme une menace, au contraire. "Avec la numérisation, nous nous ancrons de plus en plus dans la chaîne de valeur de nos clients, nous les aidons à automatiser leurs processus et à les rendre plus efficaces."Kühne+Nagel dispose d'une avance sur ses nouveaux concurrents, en raison de son réseau étendu et de ses compétences, explique Jörg Wolle.ra/cf/fr(AWP / 05.01.2018 18h20)