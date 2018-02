Kühne+Nagel voit ses ventes bondir en 2017 et relève son dividende

Zurich (awp) - Le groupe Kühne+Nagel (K+N) a poursuivi sa dynamique de croissance au cours de l'exercice 2017, porté par la hausse robuste des volumes dans tous les segments, ainsi que du produit brut. L'intégration de quatre acquisitions a renforcé la position de leader de l'entreprise dans différents secteurs d'activité, se félicite le logisticien de Suisse centrale mercredi dans un communiqué. Les actionnaires se verront proposer une rémunération en légère hausse.Le produit total s'est monté à 22,22 mrd CHF (+11,2%), les ventes nettes ont progressé de 12,5% à 18,59 mrd CHF et le bénéfice brut de 7,2% à 7,02 mrd. Au niveau opérationnel, l'excédent brut d'exploitation (ebitda) est ressorti en hausse de 3,6% à 1,15 mrd CHF et le résultat avant intérêts et impôts (ebit) de 2,1% à 937 mio.Le bénéfice net, après minoritaires, s'est étoffé de 2,6% à 737 mio CHF. La direction proposera à l'assemblée générale de mai prochain de relever le dividende à 5,75 CHF par nominative au titre de l'exercice écoulé, contre 5,50 CHF un an plus tôt.La copie rendue par le groupe schwytzois s'inscrit dans la moyenne des prévisions des analystes consultés par AWP, à l'exception du bénéfice brut, qui a dépassé les projections les plus optimistes.La direction de K+N n'a pas formulé d'objectifs chiffrés pour l'exercice en cours, mais se montre globalement optimiste pour 2018.buc/ol(AWP / 28.02.2018 07h07)