Kuros toujours dans le rouge en 2017, malgré la baisse des coûts

Zurich (awp) - La société biopharmaceutique Kuros a bouclé 2017 sur une perte nette de 16,5 millions de francs, après -19,7 millions un an plus tôt. Les coûts ont été rabotés à tous les niveaux, mais le résultat opérationnel reste nettement négatif, indique le laboratoire de Schlieren lundi dans un communiqué. La direction fonde de grands espoirs sur son recentrage vers l'orthobiologie.Au cours de l'année écoulée, Kuros a perçu un paiement d'étape de la part d'un partenaire pour un montant de 0,5 million de francs, contre 1,1 million en 2016. Les autres revenus se sont étoffés de 14,1% à 2,9 millions.Les coûts de recherche et développement (R&D) ont diminué de près de moitié (-43,5%) à 4,5 millions et les frais généraux de 10,7% à 15,2 millions. Le résultat d'exploitation se solde par une perte de 16,2 millions, après 21,3 millions.Suite à une augmentation de capital de 16,9 millions, les liquidités disponibles se montaient au bouclement de l'exercice à 17,0 millions, contre 13,0 millions fin 2016.Pour l'exercice en cours, Kuros espère commercialiser son produit MagnetOs qui a d'ores et déjà reçu le feu vert de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour sa mise sur le marché sous forme de granulats et de pâte. Le nouveau candidat "très prometteur" KUR-113, une parathormone de la fibrine, devrait quant à lui participer à des études cliniques de phase II.La société s'estime "bien positionnée" sur le marché en croissance de l'orthobiologie (réparation des tissus osseux et cartilagineux), qui devrait selon elle atteindre les 3 milliards de dollars à l'horizon 2030.buc/fr(AWP / 30.04.2018 08h00)