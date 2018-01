L'AFP prévoit une activité en hausse et lance la désignation de son PDG

L'Agence France-Presse (AFP), qui prévoit une hausse de son chiffre d'affaires cette année, a lancé mercredi le processus de désignation de son PDG pour les cinq prochaines années, alors qu'Emmanuel Hoog, à sa tête depuis huit ans, n'a pas encore indiqué s'il briguerait un nouveau mandat.Le conseil d'administration de l'Agence, réuni ce mercredi, a approuvé le budget 2018, qui "présente une marge d’exploitation prévisionnelle de 12,3 millions d'euros, et un résultat net à l'équilibre", précise un communiqué de l'AFP.Il s'appuie sur la prévision d'un chiffre d'affaires en hausse "de près de 2,5%" (hors ressources issues de l'Etat) par rapport aux prévisions pour 2017, ce qui conforte la dynamique observée l'an dernier après la mise en place d'un plan de relance commercial.Ce plan vise la conquête de 1.000 clients nets d'ici 2021, et "a permis à l'Agence de réaliser en 2017 une progression de son chiffre d'affaires de 0,5%", ajoute l'AFP, qui affiche un gain net de plus de 250 clients l'an dernier.La vidéo et le sport, grandes priorités de l'agence, et le marché des entreprises et institutions, devraient tirer la croissance cette année.Parallèlement, l'Etat "continue d'affirmer son soutien à l'AFP", avec une dotation en hausse de 2,5 millions d'euros par rapport à 2017, relève l'Agence.L'AFP mène en outre des discussions depuis l'an dernier avec l'Etat, en vue d'obtenir plus de moyens pour se développer, ses besoins étant évalués par la direction à 60 millions d'euros sur cinq ans.Les charges devraient quant à elles progresser de 1% cette année, malgré deux grands événements internationaux (JO d'hiver et Coupe du monde de football) nécessitant d'importants moyens humains et techniques.En outre, l'AFP dit préparer une "revalorisation de la valeur de ses actifs dans les comptes 2017 qui seront présentés en avril prochain". Une telle opération n'avait pas été effectuée depuis plusieurs années, et cela devrait rehausser "l'actif net de l'Agence de plusieurs dizaines de millions d'euros".Par ailleurs, l'AFP a lancé le processus en vue de désigner son futur PDG, d'ici le mois d'avril, pour un mandat de cinq ans (2018-2023).L'actuel PDG, Emmanuel Hoog, dont le mandat expire au printemps, n'a pas dévoilé jusqu'à présent ses intentions. A la tête de l'agence depuis huit ans, il est d'ores et déjà le dirigeant resté le plus longtemps à la tête de l'agence après Jean Marin (1954-1975).(©AFP / 31 janvier 2018 19h44)