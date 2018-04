L'AMF sanctionne deux ex-dirigeants de Delta Drone à 600.000 euros d'amende

DELTA DRONE

Paris - La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé mardi avoir infligé deux amendes de respectivement 200.000 et 400.000 euros à l'encontre de deux anciens dirigeants de Delta Drone pour avoir cédé en 2014 des titres de la société en bénéficiant d'une information privilégiée.L'AMF a également prononcé une sanction de 100.000 euros à l'encontre de Delta Drone, spécialiste des drones civils et de l'exploitation des données collectées, pour avoir manqué à l'obligation de communiquer.Les manquements retenus ont eu lieu entre le 28 mars et le 29 juillet 2014, selon un communiqué du gendarme des marchés.L'un des fondateurs de Delta Drone et un ancien membre de son conseil de surveillance ont cédé des titres de la société alors qu'ils détenaient une information privilégiée concernant la situation de trésorerie "tendue" de l'entreprise.Ces cessions leur ont permis de réaliser chacun des économies de perte, respectivement estimées à plus de 146.000 et plus de 305.000 euros.En ce qui concerne Delta Drone, la société n'a pas porté "dès que possible" à la connaissance du public "l'information privilégiée" relative à l'ampleur de sa perte pour l'exercice 2013, selon l'AMF.Delta Drone a diffusé ses résultats financiers pour cet exercice le 7 mai 2014, "soit quarante jours après que le directoire eut constaté la perte réalisée".Fondé en 2011 à Grenoble, Delta Drone se définit comme un prestataire de services, notamment pour l'agriculture, l'inspection industrielle, les mines et l'hydrologie.La société, désormais basée près de Lyon, a connu une histoire complexe, qui a conduit à l'éviction des trois fondateurs et à une reprise en main par l'actuel PDG, Christian Viguié, à l'origine simple apporteur de fonds à l'entreprise.vac/fka/jpr(©AFP / 17 avril 2018 17h46)