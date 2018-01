L'ASB signe une lettre d'intention avec une association hongkongaise

Berne (awp) - L'Association suisse des banquiers (Swissbanking) a annoncé mardi la signature à Berne d'une lettre d'intention avec la Private Wealth Management Association (PWMA), une faîtière indépendante basée à Hong Kong. Dans le cadre de cette collaboration, les deux parties entendent mettre en place un programme d'échange afin de mieux saisir les spécificités de leurs marchés réciproques, précise la faîtière helvétique dans un communiqué.La Suisse et Hong Kong, tous deux des centres financiers internationalement connectés, partagent un certain nombre de particularités, notamment en servant de passerelle entre des marchés importants comme la Chine et l'Union européenne, souligne Swissbanking.La Suisse joue un rôle important d'intermédiaire ente l'Europe et l'Asie, en particulier la Chine. L'association en veut pour preuve le traité de libre-échange signé entre Berne et Pékin, ainsi que l'établissement en Suisse d'une plateforme pour les activités en renminbi en Europe.Cité dans le communiqué, le président de Swissbanking, Herbert Scheidt, se félicite de "cette collaboration qui permettra un échange de bonnes pratiques et de connaissances spécialisées, et d'être à l'avant-garde des tendances et des développements dans les deux centres financiers"."Le partage de visions et d'expériences entre nos deux centres financiers ne peut être que bénéfique (pour les deux partenaires)", a ajouté celui qui assume également depuis 2011 la présidence du groupe bancaire privé zurichois Vontobel.La PWMA comprend 45 entreprises membres, selon le communiqué. Son objectif est la promotion de Hong Kong comme plateforme de banque privée dans la région, notamment en oeuvrant au maintien de bonnes conditions-cadre dans l'ancienne colonie britannique et en fournissant un lien aux acteurs de la branche avec les gouvernements, les régulateurs, ainsi que les organisations commerciales et non-gouvernementales.buc/rp(AWP / 23.01.2018 15h10)