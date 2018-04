L'Académie suédoise désigne un nouveau secrétaire perpétuel pour sortir de la crise

L'Académie suédoise a choisi un secrétaire perpétuel intérimaire pour espérer sortir d'une crise suscitée par les démissions en cascade à la suite d'accusations de harcèlement sexuel visant un Français marié à l'une de ses membres.Cette affaire entache la réputation du Nobel, l'Académie décernant le prix de littérature.Anders Olsson, écrivain et professeur de littérature de 69 ans, est "de manière provisoire" secrétaire perpétuel, a-t-il annoncé vendredi à la radio SR, au lendemain de la démission de Sara Danius, soutenue par une large frange de l'opinion.Première femme à occuper ce poste depuis la création de l'Académie en 1786, elle a annoncé jeudi avoir été remerciée, victime des divisions internes à la vénérable maison éclaboussée par des révélations dans le cadre de la campagne #metoo.L'académicienne par qui le scandale est arrivée, Katarina Frostenson, a aussi quitté l'académie.En novembre dernier, le quotidien Dagens Nyheter avait publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un homme d'origine française marié Mme Frostenson.L'Académie a depuis novembre rompu tout lien avec cet homme, Jean-Claude Arnault. Elle a coupé ses subventions au lieu d'exposition et de performances qu'il dirige à Stockholm, couru des élites culturelles.Par la voix de son avocat, interrogé par l'AFP, ce dernier nie tout comportement criminel.L'institution a par ailleurs ouvert une enquête interne et s'est attachée les services d'un cabinet d'avocats. Leurs conclusions ne sont pas connues et les académiciens sont tenus à un strict devoir de réserve.Cette crise risque de peser sur la réputation du Nobel. "C'est dévastateur pour le prix Nobel", a expliqué à l'AFP Mattias Berg, journaliste culturel à la radio SR. "Le prix Nobel de littérature, le plus grand prix littéraire du monde, est décerné par une Académie qui a montré tout sauf du jugement et de l'intégrité", a-t-il déploré.(©AFP / 13 avril 2018 11h35)