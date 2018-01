L'Algérien Sonatrach va raffiner une partie de son brut à l'étranger

In Amenas (Algérie) - Le groupe pétrolier national algérien Sonatrach a signé un accord avec le géant suisse du négoce pétrolier Vitol, afin de faire raffiner son pétrole à l'étranger pour réduire le coût des importations de carburant de l'Algérie, producteur de brut aux capacités de raffinage insuffisantes.L'Algérie "ne peut plus continuer à importer 2 milliards de dollars par an en produits pétroliers", a déclaré mardi le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, lors d'un point de presse sur le site gazier d'In Amenas, en marge des commémorations du 5e anniversaire de la sanglante attaque dont le complexe avait été la cible (40 morts).Ce contrat a été signé après un appel d'offres international lancé par Sonatrach, a-t-il indiqué.Concrètement, Sonatrach fera raffiner son brut dans des raffineries étrangères et ramènera les produits pétroliers obtenus en Algérie, a-t-il expliqué, sans préciser les volumes concernés et le montant des économies attendues.M. Ould Kaddour a également annoncé que Sonatrach projetait de prendre des parts dans une raffinerie à l'étranger, sans donner d'autres détails.Les capacités actuelles de raffinage de l'Algérie tournent autour de 23 millions de tonnes/an, alors que le pays a produit en 2016 1,1 million de barils par jour, selon l'OPEP, soit environ 55 millions de tonnes par an.Sonatrach a lancé la construction de nouvelles raffineries afin de pouvoir raffiner à terme l'ensemble de son brut.L'Algérie, dont le pétrole assure 95% des recettes à l'exportation, a subi de plein fouet la chute des prix du brut après 2014, qui ont creusé son déficit budgétaire et ses réserve de changes. Elle a sévèrement encadré depuis deux ans les importations de très nombreux produits afin d'en réduire la facture.(©AFP / 16 janvier 2018 17h38)