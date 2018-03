L'Allemagne croit à un accord commercial in extremis avec les États-Unis

Le ministre allemande de l’Économie, Peter Altmaier (CDU), a estimé jeudi qu'il était encore possible d'éviter à la dernière minute l'imposition de taxes douanières telles qu'annoncées par le président américain Donald Trump."Je crois que nous avons réellement une chance d'éviter cette entrée en vigueur, si les Etats-Unis et l'Allemagne sont disposés à reconnaître ensemble ce qui est important", a déclaré M. Altmaier sur la chaîne publique allemande ARD."Cela vaut la peine de se battre jusqu'à la dernière minute", a ajouté le politicien au vu des enjeux en termes d'emplois dans l'industrie de l'acier et de l'aluminium.Washington et l'Union européenne se sont donné un peu de champ mercredi dans le conflit sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium en annonçant qu'ils s'efforçaient de trouver une solution "acceptable" pour les deux parties dans les plus brefs délais.Alors que les tarifs imposés le président américain Donald Trump sur l'acier et l'aluminium devraient entrer en vigueur vendredi, M. Altmaier a parlé d'une "guerre de nerfs menaçante" dans les dernières heures avant la mise en vigueur de ces mensures punitives.Donald Trump avait annoncé le 8 mars qu'il allait imposer des taxes à l'importation de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium pour protéger l'industrie américaine et garantir la sécurité nationale du pays, seuls le Canada et le Mexique devant en être exemptés jusqu'à présent.La Commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a fait le déplacement mercredi à Washington avec la volonté de faire également exempter l'Union européenne dans son ensemble.(©AFP / 22 mars 2018 08h18)