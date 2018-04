L'Américain Salesforce annonce 2,2 mds USD d'investissement en France

SALESFORCE.COM

Paris - L'entreprise américaine Salesforce, spécialisée dans l'hébergement dématérialisé (cloud) et les logiciels de relations clients, a annoncé mardi un investissement de 2,2 milliards de dollars sur cinq ans en France, en marge de la visite d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis.L'investissement passera pas une augmentation de l'empreinte de l'entreprise dans l'Hexagone, avec de nouveaux bureaux et une augmentation de ses effectifs, a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans préciser le niveau des embauches ni sa capacité d'hébergement."Ce nouvel investissement va stimuler la croissance, l'innovation et la réussite de nos clients dans le pays", a estimé Marc Benioff, le PDG du groupe, rappelant que plusieurs grands groupes français "font appel à Salesforce pour mener leur transformation numérique".L'entreprise américaine a réalisé un chiffre d'affaires de 10,4 milliards de dollars sur l'exercice 2017 et espère atteindre les 20 milliards de dollars en 2020 et 2022.Créée en 1999, Salesforce s'est spécialisée dans le développement de logiciels dits "clouds natifs" et est considéré comme l'un des précurseurs du SaaS (software as a service), la fourniture de logiciels à la demande.els/tq/LyS(©AFP / 24 avril 2018 13h01)