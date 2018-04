L'Arabie saoudite accueille des exercices militaires multinationaux

L'Arabie saoudite a achevé lundi des exercices militaires impliquant plus d'une vingtaine de pays, un jour après avoir accueilli un sommet arabe qui a condamné "l'ingérence croissante" de l'Iran dans la région.Organisée sur la côte est de l'Arabie saoudite, l'opération - baptisée Gulf Shield-1 - impliquait des manœuvres de recherche et de sauvetage ainsi que des opérations navales et aériennes, ont indiqué des responsables.Le roi Salmane a présidé la cérémonie de clôture de ces manoeuvres, qui ont selon lui mis en évidence une "alliance unifiée" entre plus de 24 pays contre les menaces militaires."L'événement (...) vise à démontrer notre capacité à mener une action militaire conjointe, la volonté de la région de soutenir l'unité arabe et sa capacité à dissuader toute menace", a indiqué le porte-parole militaire Abdullah Subaei dans un communiqué du ministère de l'Information."Cet exercice démontre la coopération de pays amis, notre expérience et notre expertise pour faire face à ces menaces", a-t-il ajouté.Dimanche, lors du sommet annuel de la Ligue arabe, le roi Salmane a critiqué "l'ingérence flagrante" de l'Iran dans la région.L'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, les deux puissances rivales dans la région, sont engagées depuis des années dans des conflits par alliés interposés, que ce soit en Syrie, au Yémen, en Irak ou au Liban.Ryad est depuis 2015 à la tête d'une coalition militaire au Yémen en soutien aux forces du président Abd Rabbo Mansour Hadi contre les rebelles chiites Houthis.En novembre, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avait présidé le premier sommet d'une coalition antiterroriste impliquant une quarantaine de pays musulmans.(©AFP / 16 avril 2018 20h57)