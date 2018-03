L'Arabie saoudite offre un stade de football à l'Irak

Bagdad - L'Arabie saoudite a annoncé avoir offert un stade de football à l'Irak après le premier match amical en 40 ans entre les deux sélections en territoire irakien, alors que la Fifa doit se prononcer mi-mars sur l'interdiction de matches officiels dans ce pays.Le roi saoudien Salmane ben Abdel Aziz a fait état de ce don lors d'un appel téléphonique lundi soir au Premier ministre irakien, a indiqué dans un communiqué le bureau de Haider al-Abadi.Ce stade, qui sera construit à Bagdad, pourra accueillir 100.000 spectateurs et se trouvera au sein d'une cité des Sports, a affirmé à l'AFP le chef du bureau de presse du Premier ministre, Haider Hamada. "Une commission gouvernementale a été formée pour suivre ce dossier", a-t-il ajouté.Le 28 février, les sélections d'Irak et d'Arabie saoudite se sont affrontées à Bassora, dans le sud de l'Irak frontalier de l'Iran, pour un match décrit comme "historique", dernier signe du rapprochement politique entamé entre Bagdad et Ryad, grand rival régional de Téhéran.Le roi Salmane a salué cette rencontre comme un "succès", selon le communiqué, alors que le match, remporté 4 à 1 par l'Irak devant 60.000 spectateurs, était observé de près.Le patron du football asiatique, le Bahreïni cheikh Salman ben Ibrahim Al-Khalifa, y a assisté, plaidant pour une levée de l'interdiction faite par la Fifa à l'Irak d'accueillir des matches officiels.Le 16 mars, l'instance mondiale du football doit décider si elle lève ou non sa sanction, en place depuis les années 1990 et brièvement levée en 2012, mais de nouveau appliquée en raison des guerres et des violences qui se sont succédé en Irak.(©AFP / 06 mars 2018 17h20)