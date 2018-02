L'Arabie saoudite va investir 64 mds USD dans le divertissement sur 10 ans

Ryad - L'Arabie saoudite a annoncé jeudi son intention d'investir l'équivalent de 64 milliards de dollars dans la culture et le divertissement au cours des dix prochaines années.Lors d'une présentation officielle à Ryad, le président de l'Autorité générale du divertissement dans le royaume ultraconservateur, Ahmad ben Aqil al-Khatib, a précisé que l'argent viendrait à la fois de l'Etat et du secteur privé."Nous bâtissons déjà l'infrastructure" nécessaire et la construction d'un opéra fait partie de ces projets, a-t-il ajouté.M. Khatib a dit que plus de 5.000 évènements culturels étaient prévus cette année. "Vous verrez un véritable changement d'ici 2020".L'Arabie saoudite a engagé des réformes depuis la présentation en 2016 par le prince héritier Mohammed ben Salmane, 32 ans, d'un plan appelé "Vision 2030" pour restructurer l'économie.Les conséquences sont sociales et sociétales avec notamment une participation croissante des femmes à la vie publique et l'ouverture de ce royaume, qui applique une version rigoriste de l'islam, à la culture occidentale.(©AFP / 22 février 2018 09h05)