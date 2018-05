L'Arcep lance une consultation sur la bande 26 GHz pour la 5G

Paris - L'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a lancé une consultation publique sur la libération de la bande de fréquence 26 GHz, actuellement attribuée notamment à l'armée ou au Centre national d'études spatiales, en vue de son utilisation pour la 5G, selon un communiqué publié mardi.Pour répondre aux besoins, la 5G nécessite de recourir à des fréquences dans les bandes basses (3,4-3,8GHz notamment, qui ont déjà fait l'objet d'une consultation publique en janvier 2017) mais aussi dans les bandes supérieures à 24 GHz."En Europe, le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) a identifié la bande 26 GHz comme bande +pionnière+ dans cette gamme de fréquences millimétriques, pour une première utilisation de la bande à l'horizon 2020", explique l'Arcep dans le communiqué.Actuellement, les fréquences de la bande 26 GHz sont affectées à l'Arcep et utilisées par des faisceaux hertziens. L'objet de la consultation publique, ouverte jusqu'au 18 juin, "vise à recueillir les observations des acteurs sur le cadre d'autorisation des fréquences dans la bande 26 GHz pour les faisceaux hertziens"."Elle se penche en particulier sur la faisabilité et les modalités de leur migration dans d'autres bandes de fréquences en vue de la libération de la bande pour la 5G", souligne l'Arcep.Elle vise aussi à "évaluer les enjeux et conditions possibles de coexistence des stations terriennes avec les futurs réseaux 5G".En France, les fréquences de la bande 25,5-27 GHz sont attribuées au ministère des Armées, au Centre national d'études spatiales et l'administration chargée de la météorologie. "La bande 26 GHz accueille donc également des stations terriennes du service d'exploration de la Terre par satellite, du service de recherche spatiale et du service fixe par satellite", explique l'Arcep.La 5G doit permettre un débit multiplié par 10 et un délai de transmission divisé par 10.(©AFP / 22 mai 2018 06h17)