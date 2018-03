L'Arizona interdit à Uber de faire rouler des voitures autonomes

TOYOTA MOTOR

San Francisco - Les autorités de l'Arizona ont interdit lundi à Uber de faire rouler des voitures autonomes sur les routes de cet Etat du sud-ouest des Etats-Unis en raison de l'accident qui a coûté la vie à une piétonne mi-mars.Uber avait annoncé dès le lendemain du drame --survenu tard le 18 mars à Tempe-- qu'il suspendait tous ses tests de véhicules autonomes sur la voie publique.Une vidéo de l'accident avait été rendue publique quelques jours plus tard par la police."J'ai trouvé cette vidéo choquante et inquiétante, et elle soulève de nombreuses questions quant à la capacité d'Uber à continuer les essais" dans cet état, a écrit le gouverneur de l'Arizona, l'un des Etats à la législation la plus souple en matière de conduite autonome.Douglas Ducey a ajouté "suspendre l'autorisation d'Uber de tester et d'opérer des véhicules autonomes sur les routes de l'Arizona" dans ce courrier adressé lundi au patron d'Uber, Dara Khosrowshahi, et publié sur internet par la presse locale."Nous continuons à aider les enquêteurs de notre mieux et comptons continuer à dialoguer avec les services du gouverneur", a indiqué à l'AFP une porte-parole d'Uber.Une enquête a été ouverte par la police ainsi que par le régulateur des transports sur cet accident, qui a ravivé les craintes entourant la technologie autonome censée, selon ses partisans, réduire le nombre d'accidents routiers.De très nombreuses entreprises misent des milliards sur cette technologie et testent déjà des véhicules sur la voie publique, notamment en Arizona et en Californie.Immédiatement après l'accident, Uber avait suspendu ses essais, qui étaient menés à Tempe, San Francisco (Californie), Pittsburgh (Pennsylvanie) aux Etats-Unis et à Toronto au Canada.D'autres entreprises testent des voitures autonomes en Arizona, notamment Waymo, la filiale dédiée d'Alphabet/Google.jc/elm(©AFP / 27 mars 2018 02h31)