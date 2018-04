L'Assurance retraite désactive sa page Facebook pour "protéger les données" des assurés

FACEBOOK

Paris - L'Assurance retraite a désactivé sa page Facebook afin de "protéger les données de ses utilisateurs", a-t-elle annoncé mercredi, après les révélations sur l'utilisation indue des données de millions d'utilisateurs du réseau social par Cambridge Analytica."Compte tenu des interrogations sur la gestion des données par Facebook", et souhaitant assumer "sa responsabilité en matière de contrôle et de protection de la confidentialité des données", l'Assurance retraite, qui gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale, "désactive sa page Facebook, ouverte depuis 2011", a-t-elle annoncé dans un communiqué.Facebook est accusé de n'avoir pas protégé les données de plus de 50 millions d'utilisateurs. Ces données ont fini, via une application tierce, entre les mains d'une société de conseil britannique, Cambridge Analytica, qui les aurait utilisées à des fins politiques.Revendiquant 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde, Facebook est depuis confronté à une campagne de désabonnements.La décision de la Caisse nationale d'Assurance vieillesse (Cnav), s'inscrit aussi "dans le cadre du règlement général sur la protection des données", précise-t-elle.Le 25 mai entrera en vigueur dans l'Union européenne le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), qui renforce la protection des données des citoyens européens.Ce texte consacre la protection des données personnelles comme un droit fondamental. Toutes les organisations détentrices de données seront responsables de leur sécurité et ne pourront pas les garder indéfiniment. Elles devront s'assurer du consentement éclairé des intéressés et leur fournir, à leur demande, toutes les informations qu'elles détiennent sur eux. Le règlement augmente le pouvoir de sanctions par rapport aux législations nationales actuelles, avec de fortes pénalités financières à la clé.Les assurés de la Cnav qui souhaiteraient communiquer avec l'Assurance retraite, trouver des informations sur leur situation, simuler une estimation du montant de leur future retraite ou encore consulter leurs derniers paiements, sont invités à "utiliser leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr ou appeler le 39 60", deux moyens "sécurisés", selon la Cnav.eva/cel/nth(©AFP / 04 avril 2018 09h56)