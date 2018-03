L'Australie et le Timor oriental mettent un terme à un litige frontalier

Nations unies (Etats-Unis) - L'Australie et le Timor oriental ont signé mardi à l'ONU un traité qui met un terme à un litige sur leur frontière maritime, ce qui ouvre la voie à la possibilité de débloquer des milliards de dollars de revenus pétroliers et gaziers."Cet évènement est historique", a souligné lors de la cérémonie de signature le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.Outre ce dernier étaient présents la ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop et le Premier ministre adjoint timorais Agio Pereira.Le traité va permettre de relancer l'économie en difficultés du Timor oriental - dernière nation d'Asie à avoir rejoint l'ONU en 2002 - grâce à un accord de partage des revenus générés par l'important gisement pétrolier et gazier Greater Sunrise, découvert en 1974. Ils sont estimés entre 40 et 50 milliards de dollars.Les deux pays sont tombés d'accord en février lors d'un round de négociations à Kuala Lumpur. Le Timor oriental avait saisi en 2016 un tribunal arbitral, contestant une précédente entente conclue en 2006 avec l'Australie.Face aux tensions exacerbées, plusieurs groupes énergétiques comme Woodside, ConocoPhillips, Shell ou encore Osaka Gas avaient gelé leurs projets d'exploitation des champs de Greater Sunrise.(©AFP / 06 mars 2018 22h36)