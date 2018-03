L'Australie met en garde l'Asean contre le terrorisme "high tech"

Sydney - L'Australie a mis en garde samedi et exhorté les pays du Sud-est asiatique à une réponse "unie" contre l'utilisation d'applications de messageries cryptées dans la planification d'attaques terroristes, à ses yeux le défi le plus important pour les agences de renseignement.Le ministre australien de l'Intérieur, Peter Dutton, a déclaré que l'utilisation du "dark web" (internet clandestin) par des extrémistes et autres criminels était en croissance exponentielle.Le ministre s'exprimait à l'ouverture d'un sommet spécial de deux jours de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Sydney.Un mémorandum portant sur un accord visant, pour la première fois, à une coordination du renseignement en sécurité informatique ainsi que des ressources policières à travers la région, devrait être adopté tard samedi."L'utilisation d'applications de messageries cryptées par des terroristes et des criminels représente, potentiellement, l'une des principales faiblesses des compétences du renseignement des temps modernes", a-t-il dit."Tandis que les nations sont concentrées à déjouer les menaces du terrorisme sur leur territoire, ce serait une erreur d'appréhender le problème d'une perspective strictement nationale", a-t-il ajouté. "Le terrorisme et l'extrémisme violent transcendent les frontières nationales"."Parer aux menaces exige un effort régional uni, impliquant une coordination entre nos agences chargées de la sécurité nationale et du maintien de l'ordre", a poursuivi le ministre.Canberra aide déjà les Etats d'Asie du Sud-Est dans leurs efforts visant à juguler le financement du terrorisme et à contrer l'extrémisme violent.Ces problèmes se sont aggravés avec des jihadistes contraints de fuir la Syrie et l'Irak avec le groupe Etat islamique (EI) en grand partie démemtelé.L'ASEAN regroupe dix pays de l'Asie du Sud-Est: Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Vietnam, Birmanie, Laos et Cambodge. L'Australie est un partenaire de dialogue depuis 1974.(©AFP / 17 mars 2018 11h12)