L'Autre Actu de la Tech à Vivatech

Paris - Voici une sélection d'actualités du salon dédié aux nouvelles technologies Vivatech, organisé cette semaine à Paris.BMW veut développer le paiement de stationnement dématérialisé à ParisBMW Group a annoncé qu'il allait proposer à compter du 24 mai son application de paiement dématérialisé de stationnement ParkNow à Paris. L'application permet de payer son stationnement résidentiel ou visiteur dans la totalité des arrondissements de la capitale et offre la possibilité de renouveler son stationnement à distance.BMW revendique déjà 22 millions d'utilisateurs dans 11 pays et 1.000 villes à travers le monde, dont une douzaine en France.La Fnac intègre le paiement à la voix sur l'assistant GoogleLe groupe Fnac-Darty va désormais proposer à ses clients de réaliser leur commande et de valider leur paiement à la voix, via l'assistant Google, présent sur la majorité des smartphones Android et sur l'enceinte connectée Google Home. Le groupe s'est associé à la jeune entreprise française Yelda pour développer ce nouveau service. "Cette fonctionnalité concerne pour l'instant les nouveautés et meilleures ventes des rayons musique, livre, vidéo et jouets", précise le groupe dans son communiqué.Un traceur GPS pour surveiller vos chiens et chatsLe groupe Invoxia, spécialisé dans les réseaux télécoms et les équipements GPS, va s'associer à l'entreprise Wamiz afin de créer un nouveau type d'appareil de positionnement GPS pour les animaux de compagnie. Le futur traceur s'appuiera sur les réseaux bas débit et basse consommation, largement utilisés pour les traceurs industriels, en se basant sur la technologie LoRA, employée notamment par les opérateurs Orange et Bouygues Telecom. Le dispositif enverra un signal régulier qui permettra au propriétaire de l'animal de suivre, via une application, ses déplacements.IBM et Crédit Mutuel renforcent leurs liens dans l'intelligence artificielleLes deux groupes ont annoncé un "renforcement de leur partenariat stratégique" qui vise à intégrer de l'intelligence artificielle dans la totalité des métiers du groupe bancaire "où elle pourrait être un levier de croissance". Il s'agit de développer des services basés sur Watson, le système d'intelligence artificielle développé par le groupe américain.L'idée est de faire de l'analyse de courriels pour les thématiques touchant à l'assurance auto, l'épargne ou la santé et prévoyance. Et les deux groupes espèrent l'étendre aux paiements, aux questions de risques et conformité ainsi que dans les services en ligne à la clientèle. Dans ce but, IBM et Crédit Mutuel vont mettre en place une "Cognitive Factory", qui regroupera des ingénieurs d'IBM et des "experts métiers" du Crédit Mutuel.L'Oréal rachète une marque populaire sur InstagramLe géant mondial des cosmétiques L'Oréal a annoncé l'acquisition de Pulp Riot, une jeune marque américaine de coloration pour le marché professionnel de la coiffure, qui était déjà principalement distribuée aux Etats-Unis par le groupe français."Pulp Riot est la première marque (de son segment, NDRL) dont le succès a été généré par Instagram", a souligné vendredi le PDG de L'Oréal, Jean-Paul Agon, lors d'une conférence au salon Vivatech.Comptant plus de 675.000 abonnés sur l'application de partage de photos Instagram, Pulp Riot a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions de dollars en 2017, selon L'Oréal, qui n'a pas dévoilé le montant de cette acquisition.L'Oréal, qui a flairé tôt l'énorme impact des nouvelles technologies sur le marché de la beauté, est toujours en quête d'opportunités d'achat de marques "qui ont placé le numérique au coeur" de leur activité, a rappelé M. Agon.bur/soe/eb(©AFP / 25 mai 2018 15h53)